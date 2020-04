За разговор ответишь: интернет-пользователи обвинили звезду “Беверли-Хиллз 90210” Тори Спеллинг в жадности

08.04.2020, 18:25, Разное

В период самоизоляции большая часть событий, показов, интервью, а когда и выставок происходит в формате онлайн-мероприятий, который проводит все большее количество звезд. Присоединиться к этому тренду решила и исполнительница роли Донны Мартин из сериала “Беверли-Хиллз 90210” Тори Спеллинг. Только в отличие от коллег по цеху, которые проводят свои мероприятия безвозмездно, актриса решила извлечь выгоду и из этого дела.

Несколько часов назад Тори анонсировала в личном Instagram онлайн-встречу: видеочат для 20 самых преданных ее поклонников, которые хотят с ней пообщаться, сделать виртуальное селфи во время разговора и затем получить запись разговора себе на телефон. Основные условия? Успеть попасть в ту самую 20-ку, заплатив за участие “какие-то” 95 долларов.

Реакция поклонников актрисы не заставила себя долго ждать: практически сразу под публикацией с анонсом видеочата появились осуждающие комментарии. Один из раздраженных подписчиков написал: “Конечно, во время пандемии у нас у всех есть лишние 95 долларов, какое совпадение…”, другой – “Люди организовывают бесплатные концерты, а вы просите денег. Может, все-таки разыграете лотерею и сами выберете победителей? Пожалуйста!”. Третий высказался еще резче: “Люди умирают, а вы все еще думаете о том, как заработать на нас денег. Во что вы превратились!”. После таких откликов Тори удалила публикацию и отменила видеочат.

Тори Спеллинг на карантине

Справедливости ради стоит упомянуть, что денежный вопрос всегда стоял для актрисы и ее супруга, актера Дина Макдермотта, довольно остро. Дважды на Тори подавала в суд компания American Express, требуя выплатить крупные долговые суммы: 38 тысяч долларов в первый раз и 88 тысяч – во второй. В 2017 году на пару подал иск уже банк City National – за то, что они не платили месячные взносы по займу.

Впоследствии сама актриса говорила об этой проблеме в одной из своих книг Spelling It Like It Is (в названии присутствует игра слов, связанная с фамилией актрисы “Произноси это как есть” или “Спеллинг как она есть”). Тори рассказала, что неумение распоряжаться деньгами не раз заставляло ее принимать ужасные решения, особенно в сфере недвижимости: “Я одержима покупкой особняков, и это начинает становиться похожим на настоящее расстройство”.

Неизвестно, удалось ли Тори побороть свою страсть к новым покупкам сегодня, но на данный момент ее с мужем и пятью детьми (13-летним Лиамом, 11-летней Стеллой, 8-летней Хэтти, 7-летним Финном и 3-летней Бо) волнует другой вопрос. Недавно обращаясь к подписчикам в сторис, Тори сказала, что в их доме осталось совсем немного рулонов туалетной бумаги. Правда, вызвано это проблемами отнюдь не финансового характера: в Лос-Анджелесе, где сейчас находится Спеллинг, попросту раскупили этот товар.

Тори Спеллинг с мужем и четырьмя старшими детьми