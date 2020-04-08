В речи Путина о печенегах нашли заимствование из выступления адвоката Федора Плевако

08.04.2020, 18:23, Новости дня

Во время совещания с главами регионов России президент Владимир Путин выступил с заявлением по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. В конце своей речи он провозгласил скорую победу над коронавирусом.

“Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем”, – заявил Путин.

Журналист Максим Кваша заметил в фейсбуке, что многие слова из цитаты Путина совпадают с речью знаменитого русского адвоката Федора Плевако, с которой тот выступил, защищая в суде пожилую женщину, обвиняемую в краже чайника.

“Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование, – говорил Плевако. – Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесят языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник, ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно” (цитата по книге Викентия Вересаева “Воспоминания”).

В речи Плевако наряду с половцами и печенегами упоминаются “татары и поляки”, которые также “терзали” Россию в разные времена, однако их Путин в своем выступлении не упомянул.

Радио Свобода обращает внимание, что президент мог процитировать не Федора Плевако, а сам себя: в 2010 году, выступая на совещании МЧС по поводу лесных пожаров, он также вспомнил печенегов, половцев, псов-рыцарей и Великую Отечественную войну.