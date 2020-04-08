 

Европейские рынки демонстрируют спад в связи с новыми данными по COVID-19

08.04.2020, 18:20, Новости дня

Европейские рынки в среду сменили курс после двух дней роста, в то время как оптимизм по поводу развития ситуации с пандемией умерился из-за сообщений о растущем количестве смертей.

Британский индекс FTSE, парижский CAC-40 и франкфуртский DAX ко второй половине дня в среду потеряли более 1 процента. В Азии рынки продемонстрировали смешанную динамику: к концу торгов потери зафиксированы в Австралии, Гонконге, Сеуле и Шанхае, в то время как японский индекс Nikkei закрылся ростом на 2 процента.

Тем временем фьючерсы на американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ демонстрируют рост, как и цены на нефть. Цена на американскую сырую нефть в среду превысила отметку 25 долларов за баррель, потеряв накануне 9,4 процента, а эталонная нефть Brent прибавила чуть более 1 доллара, к закрытию превысив отметку 32 доллара за баррель.

В течение последних двух дней финансовые рынки демонстрировали рост в связи с оптимизмом по поводу снижения количества случаев заражения и смертей в некоторых странах. Однако во вторник их число увеличилось в Великобритании, Франции, некоторых восточноевропейских странах, Швеции, Японии и США.

На данный момент в мире зафиксировано около 1,5 миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19 и более 82 000 смертей.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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