Трамп объявил о включении Кэйли Макэнани и Алиссы Фара в штат Белого дома

08.04.2020, 18:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о включении в штат Белого дома двух новых сотрудниц, Кэйли Макэнани и Алиссы Фара. Макэнани, в настоящий момент занимающая должность официального представителя предвыборного штаба Трампа, станет пресс-секретарем Белого дома. Фара, занимающая пост пресс-секретаря Министерства обороны, станет директором по стратегическим связям с общественностью.

Кэйли Макэнани

Кроме того, Бен Уильямсон, в настоящий момент занимающий должность старшего советника главы аппарата Белого дома, будет работать с Макэнони и Фара в качестве старшего советника по вопросам связей с общественностью.