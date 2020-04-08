Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

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08.04.2020, 18:16, Новости дня

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза ограничить поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в заявлении ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия предложила государствам – членам Шенгенского соглашения и ассоциированным странам продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая», – приводит заявление ТАСС.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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