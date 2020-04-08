 

ВТО обязала Украину до 15 сентября исполнить решение в пользу России

08.04.2020, 18:16, Новости дня

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину до 15 сентября исполнить вынесенное в пользу российской стороны решение в споре по методике энергокорректировок на ввоз нитрата аммония из России, информирует Минэкономразвития.

«8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года», – передает ТАСС сообщение МЭР.

В сентябре 2019 года апелляционный орган ВТО отказался удовлетворять требования Киева, подтвердив решение арбитража о победе РФ в споре о пошлинах на нитрат аммония, вынесенное в 2018 году.

Речь идет о повышении Украиной в июле 2014 года пошлин на ввоз нитрата аммония из РФ с 11,91 до 36,03%. РФ в 2015 году подала иск в ВТО, оспаривая методику энергокорректировок, которую Украина использовала для расчета себестоимости российской продукции.



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