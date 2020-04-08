Генпрокуратура признала нежелательной американский «Джеймстаунский фонд»

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08.04.2020, 18:16, Новости дня

Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Джеймстаунский фонд».

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Jamestown foundation (JF), («Джеймстаунский фонд», США)», – заявили в прокуратуре, передает ТАСС.

Эксперты фонда, по мнению ведомства, занимаются пропагандой отделения от страны регионов Северного Кавказа и разжигают этнический сепаратизм.

В 2019 году старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области.



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