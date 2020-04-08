Samsung Galaxy A71 с новой платформой и поддержкой 5G готовится к выходу в Китае

08.04.2020, 18:09, Разное

Как известно, на китайском рынке южнокорейский гигант Samsung занимает крайне низкую долю в 1%. Впрочем, в компании решили сделать акцент на смартфонах, поддерживающих 5G, и пока данная стратегия срабатывает: в «Поднебесной» вскоре появится модель Galaxy A71.

Данный смартфон уже доступен на многих других рынках, но «китайская модификация» обзаведется другой платформой и поддержкой мобильных сетей пятой генерации. Стандартная версия Galaxy A71 оснащена процессором Snapdragon 730, а вот обновленная должна получить Exynos 980 – платформа более производительная.

Впрочем, емкость батареи снизится с 4,5 тысяч до 4,37 тысяч мАч. Остальные технические характеристики останутся прежними: 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Стоимость девайса составит около 500 долларов. Пока не известно, появится ли в продаже более доступная версия с меньшим количеством ОЗУ и ПЗУ.