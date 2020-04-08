Украинца Кашука в оккупированном Крыму приговорили к трем годам и восьми месяцам тюрьмы. МИД Украины протестует

08.04.2020, 17:54, Новости дня

Подконтрольный России городской “суд” Армянска приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы крымчанина Дениса Кашука, обвинявшегося в хранении взрывчатки. Об этом 6 апреля сообщил проект “Крым.Реалии”.

Работника рекламного агентства Кашука сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Симферополе 17 декабря 2019 года, 18 декабря у него в доме провели обыск. Супруга задержанного заявляла об опасениях, что его могут принудить оговорить себя под пытками.

20 декабря Кашука арестовали. Адвокат Назим Шейхмамбетов рассказывал изданию “Ґрати”, что перед заседанием Кашук заявил родным о намерении отказаться от услуг независимых адвокатов, чтобы не подвергать семью опасности.

Министерство иностранных дел Украины 8 апреля выступило с осуждением приговора гражданину Украины.

“Оккупационная власть лишила Кашука надлежащего права на защиту, в частности допустила к делу независимого адвоката только на стадии судебного разбирательства, а также оказывала психологическое давление на задержанного в виде угроз в адрес его родственников. Отдельные члены семьи вследствие таких угроз были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Расцениваем такие действия оккупационных властей Крыма как продолжение политических репрессий против граждан Украины, которые живут в условиях оккупации”, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению украинских дипломатов, оккупанты сознательно предпринимают шаги, которые ставят под серьезную угрозу жизни и здоровья граждан Украины “в условиях стремительного распространения вируса COVID-19 и отсутствия надлежащей медицинской защиты на оккупированных территориях”.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.