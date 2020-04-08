ЦИК Украины тестирует систему смены места голосования онлайн

08.04.2020, 17:54, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Украины тестирует онлайн-систему изменения места голосования. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

“Наконец-то. Центральная избирательная комиссия тестирует функцию смены места голосования онлайн. Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах. Теперь на следующие выборы народных депутатов и президента можно будет сменить место голосования за пару минут из дому. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим”, – написал он.

На данный момент, чтобы проголосовать не по месту прописки, гражданин Украины должен проверить, есть ли он в Госреестре избирателей (это можно сделать на сайте), затем написать заявление об изменении места голосования и подать его в отдел Госреестра по месту прописки.

Следующие парламентские и президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.