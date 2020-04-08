Гольдфарб: Как только люди выйдут из изоляции и пойдут на работу, возможна вторая волна COVID-19

08.04.2020, 17:54, Новости дня

Вероятно, пандемия коронавируса пойдет на спад с той же скоростью, с которой нарастала. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал американо-российский микробиолог, публицист и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

“Я нахожусь в Нью-Джерси. Мы тут все сидим по домам. В магазин стараемся меньше ходить. Моем руки, носим маски и резиновые перчатки. Улицы пусты. Экономика стала. Миллионы безработных. Но люди соблюдают карантин. Жить-то всем хочется. Не стоит беспечно относиться к этой ситуации. Если допустить, что вирус заражает половину населения, при 2–3% смертности потери за два – три месяца будут значительные. Карантин нужен хотя бы для того, чтобы заболело меньше людей. Тогда совсем другие потери и другая нагрузка на врачей и больницы. Лекарств от коронавируса нет. Повлиять на развитие болезни могут только внутренние силы организма. В основном болеют люди в возрасте. Но есть случаи заболевания среди молодых, спортивных, здоровых. Они умирают за несколько дней. И врачи не могут понять, почему в одном организме инфекция развивается так катастрофически, а в другом даже не дает симптомов простуды”, – пояснил собеседник.

Он отметил, что в крупных городах США самоизоляция влияет на распространение вируса.

“По статистике видно, что рост заболеваемости и смертности хоть и продолжается, но он замедлился. Раньше удвоение этих показателей происходило в два – три дня, теперь – 10 дней. Из этого следует, что эпидемия достигла пика. Видимо она будет идти на спад с той же скоростью, с которой нарастала. Судя по математическим моделям, через месяц снизится до такого уровня, чтобы медики могли с этим справляться. Но к тому времени десятки тысяч умрут и заболеет, наверное, около миллиона человек”, – считает Гольдфарб.

По его словам, уже делают много тестов для выявления коронавируса, но здравоохранение едва справляется с наплывом пациентов.

“История США показывает, насколько важно не упустить критический момент. Всего месяц назад в США было менее 100 случаев. Буквально за месяц их стало почти 400 тыс. и около 13 тыс. умерших. Месяц назад, когда в Южной Корее проводились сотни тысяч тестов, у нас делали всего 11 тысяч. Сейчас протестировано уже около 2 млн человек и выявлено много заразившихся. Система здравоохранения оказалась к этому не готовой. Но смогла развернуться за две – три недели и сейчас работает на полную силу. К этому времени эпидемия разрослась настолько, что больницы оказались перегружены. И говорят, если рост продолжится, в системе здравоохранения наступит коллапс. Ожидается, ближайшие две недели будут самыми тяжелыми. Система здравоохранения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, окружающих районах в тяжелом положении – в больницах под завязку пациентов, оборудования едва хватает, медицинские работники на пределе своих сил”, – сообщил ученый.

Гольдфарб сообщил, что карантин может замедлить развитие в таких странах, как Россия и Украина.

“Тенденция последних дней – началось развитие эпидемии в других регионах Америки. Появляются новые эпицентры. Думаю, этот же процесс будет в Украине и России, где эпидемия началась несколько позже. После того, как появляется вирус в стране, в городе, его уже ничто не может сдержать. Еще 10–12 дней назад в РФ было около 700 случаев коронавируса. А сейчас – 8,6 тыс. И не исключено, что еще через 10 дней будет 70 тыс. Карантин начнет работать, но рост будет продолжаться”, – сказал Гольдфарб.

Он подчеркнул, уже сейчас в США обсуждаются последствия пандемии и ее влияние на политику и экономику страны.

“Главная проблема в США в том, что власти потеряли полтора месяца. Стало известно, что Трамп получил докладную записку об угрозе эпидемии коронавируса еще в конце января. Но до начала марта он продолжал утверждать, что ничего серьезного нет, это лишняя паника. И половина населения его критикует за это, другая убеждена в его правоте. Думаю, после того, как все закончится, будет разбор полетов и Трампу это припомнят. У нас уже обсуждается, что будет дальше. С медицинской точки зрения прогнозы делать трудно. Ведь как только люди выйдут из дому и пойдут на работу, возможно начнется вторая волна. Непонятно, насколько стойкий иммунитет к вирусу у тех, кто болел без симптомов. Как быстро будут восстанавливаться рабочие места. Не ясны и политические последствия. Что будет к ноябрю, когда должны быть выборы? Состоятся ли они вообще и в каком виде? Уже идут разговоры о том, что конвенции обеих партий будут виртуальными, а не в зале, где собирается много людей. То есть все будет не так, как было. Естественно, и люди себя будут вести иначе”, – отметил Гольдфарб.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 8 апреля, подтверждено 1668 случаев COVID-19, 52 пациента скончались, 35 вылечились. За сутки число заболевших увеличилось на 206 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,43 млн человек, из них более 301 тыс. выздоровели, а 82 133 человека умерли.