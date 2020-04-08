 

Овсянникова будут судить за хулиганство в аэропорту Ижевска

08.04.2020, 17:53, Новости дня

Протокол о мелком хулиганстве, составленный на замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, 27 апреля рассмотрит Завьяловский суд в Удмуртии, сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Экс-губернатору Севастополя вменяют часть 2 статьи 20.1 КоАП («мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка»), информирует «Интерфакс».

СМИ ранее сообщили, что Овсянников в аэропорту Ижевска отказался показывать билеты и документы после того, как несколько раз сработала рамка металлоискателя.

В Минпромторге заявили, что намерены провести внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что составление административного протокола на Овсянникова – это не экстраординарный случай, подобное действительно случается.



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