Академик РАН Симон Мацкеплишвили спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России

08.04.2020, 17:53, Разное

Пандемия коронавируса COVID-19 продолжает распространяться в мире, и РФ в этом случае не стала исключением. Население соблюдает режим самоизоляции, ожидая стабилизации ситуации. Академик РАН Симон Мацкеплишвили спрогнозировал сроки окончания эпидемии в стране.

По последним данным, в мире количество заражённых коронавирусом составляет почти 1,4 миллиона человек. В РФ число подтверждённых случаев превышает 8,6 тысяч. Академик Симон Мацкеплишвили говорит, что увеличение количества выявленных инфицированных COVID-19 наблюдается вследствие расширения тестирования. На данный момент РФ ещё не прошла пик заболеваемости, и произойдёт это, скорее всего, к маю этого года.

Эксперт отметил, если его прогноз относительно пика окажется правильным, то уже до середины августа можно будет говорить о полном завершении эпидемии. Однако для тотальной победы над коронавирусом нужна массовая вакцинация населения. Над созданием эффективного препарата уже работают во многих ведущих странах, поэтому Мацкеплишвили считает, что пандемию удастся установить, информирует сайт «Век».