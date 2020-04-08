Андрей Малахов о ситуации с COVID-19 в России: «Рублёвка пылает от коронавируса»

08.04.2020, 17:53, Разное

Андрей Малахов пояснил о том, что лично ему известно о ситуации в РФ с заболеваемостью коронавирусом. По словам популярного телеведущего, Рублёвка «пылает» от COVID-19, так как инфекция была привезена на эту территорию с модных горнолыжных курортов, а потому немало местных жителей уже находятся в медицинских учреждениях.

Андрей Малахов с женой Натальей и сыном Александром не стал на период эпидемии перебираться за город, остался в Москве, но тщательно соблюдает условия самоизоляции. Шоумен сдал тест на коронавирус и получил отрицательные результаты. Однако он не так сильно волнуется за собственное здоровье, как за своих близких, особенно за ребёнка. «У меня такой психотип, что беспокоюсь я больше за окружающих, нежели за себя», – признался телеведущий в беседе с журналистами издания Teleprogramma.pro.

Андрей Малахов пояснил о новых «причудах» богатых людей, решающихся в такое нелёгкое время на пластические операции. И хотя подобные манипуляции с телом очень опасны в условиях пандемии, именно это и делает сегодня немало представителей «элиты», стремящихся улучшить свою внешность. «Вот такой новый тренд», – отметил телеведущий, выразив удивление такому поведению, ведь любое хирургическое вмешательство значительно ослабляет организм.

Рассказал Андрей Малахов и о том, как теперь ему работается – без присутствия в студии «массовки». Шоумен пояснил: к такому формату понемногу приучили зрителей блогеры, а начиналось всё с YouTube. В случае с его проектом возросло число сюжетов и прямых включений, на связь выходят люди не только со всей России, но и с различных частей мира. Всё это прибавляет дополнительной энергии, которой и компенсируются эмоции людей в студии, отметил ведущий телепередач «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». Сейчас его команда «про запас» ничего не снимает, но работает по текущей ситуации.

Сначала программы про коронавирус не особо «шли» у зрителя, но когда COVID-19 стал не просто «уханьской» или «итальянской» инфекцией, а напрямую затронул Россию, рейтинги передач на данную тему стремительно возросли.