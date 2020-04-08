Реализацию гособоронзаказа могут скорректировать из-за коронавируса

08.04.2020, 17:53, Новости дня

В связи с ситуацией с распространением коронавируса реализация гособоронзаказа может быть скорректирована, сообщил в обращении к сотрудникам Ростеха глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Важнейшей задачей корпорации является реализация заданий гособоронзаказа. При необходимости будут вырабатываться меры по поддержке организаций, включая решение вопросов корректировки ГОЗ с Минобороны РФ и другими государственными заказчиками», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что на предприятиях Ростеха зафиксированы случаи коронавируса, передает РИА «Новости».

«К сожалению, этот вирус не миновал и нас. Безусловно, все необходимые карантинные меры в этой связи были приняты», – говорится в его обращении.

Чемезов указал, что пик заболевания еще не пройден, но все равно нужно обеспечивать работу отечественной промышленности. По его словам, для повышения эффективности взаимодействия корпорации создан оперативный штаб. В головных организациях и на предприятиях также будут созданы аналогичные штабы.

По его словам, он будет лично ежедневно заслушивать информацию о ходе работы оперштабов.

Ранее сообщалось, что сотрудник Арсеньевского завода (Приморский край), производящего боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», скончался от коронавируса. Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России» (входит в Ростех).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.