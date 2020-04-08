Родители бросили грудничка посреди сквера в Саратове

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08.04.2020, 17:47, Новости дня

Маленького мальчика возрастом около пяти месяцев обнаружили в одном из саратовских скверов. Малыш лежал на земле недалеко от аллеи, его родителей пока так и не нашли, сообщили в региональном управлении СКР.

Необычную находку на пересечении улиц Вавилова и Астраханской утром 8 апреля сделала 29-летняя женщина — она услышала плач за деревьями и свернула с аллеи. Мальчика на месте осмотрели медики, после чего доставили в больницу. Его жизни, по их словам, ничего не угрожает.

Тем временем правоохранители ищут следы, которые помогут им установить родителей грудничка. Процессуальное решение не заставит себя ждать.



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