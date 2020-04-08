 

Самого красивого участника Парада тюльпанов определят в Интернете

08.04.2020, 17:47, Новости дня

Впервые в истории Никитского ботанического сада знаменитый Парад тюльпанов проводится без посетителей. Об этом уже рассказывала служба информации "Вести – Севастополь". Все ценители прекрасного могут посетить красочное мероприятие и побывать на виртуальной экскурсии на официальном сайте ботсада и на странице в соцсетях.

Потрясающие растения, в том числе и экзотические сорта, попали на фотографии севастопольского фотографа Юрия Югансона. По его словам, сбылась мечта любого фотографа — съемки без людей, которые всегда создают помехи при съемке объектов. Правда, впечатление от пустого сада и красивейшей цветочной экспозиции, которую не могут вживую увидеть люди, очень странное и невеселое, поделился фотограф.

Теперь по предложению Юрия Югансона и при поддержке сотрудников ботанического сада в Интернете объявлен конкурс — на самый красивый цветок. Выбирать "Генерала парада тюльпанов" будут на сайте парка Сейчас там размещено 137 снимков. Народное голосование идет очень активно. В финале окажутся 10 тюльпанов, и уже из них будет выбран победитель.

 

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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