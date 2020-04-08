Собянин: порядок признания безработным упрощается, выплаты начнутся 9 апреля

08.04.2020, 17:47, Новости дня

Пособие по безработице 12 тысяч 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрошенном порядке по заявлениям потерявших работу граждан. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов по противодействию распространению коронавируса COVID-19. При этом выплата не зависит от прежних доходов.

"Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты", — заверил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Он добавил, что поскольку глава государства поручил региональным властям разработать дополнительные меры поддержки граждан, то в Москве введена региональная компенсационная доплата. Она повышает выплаты по безработице до 19 тысяч 500 рублей. Это самые большие в РФ выплаты, подчеркнул Сергей Собянин.

При этом Собянин подчеркнул, что по действующему порядку получить эту доплату непросто, а с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции – сложно вдвойне.

Сергей Собянин уже дал поручение разработать максимально технологичный и адресный порядок получения этой доплаты, которую должны получить те, кому на действительно необходима. Условия получения этой доплаты должны быть адекватны нынешней ситуации, добавил мэр Москвы. В частности, нужно убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые предшествуют признанию человека безработным.

"Ходить на интервью в условиях самоизоляции – невозможно, — заметил Сергей Собянин. — Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней".

При этом все формальности с оформлением должны проходить дистанционно и в электронном виде. Что касается проверки нуждаемости, то это может быть сделано максимально необременительно для граждан. Мэр Москвы заверил, что новый порядок осуществления московской компенсационной доплаты безработным будет оперативно разработан за ближайшие дни, до конца текущей недели.

Также Владимир Путин обязал региональные власти потерявшим работу родителям платить дополнительные выплаты на каждого ребенка в размере 3 тысячи рублей в месяц.