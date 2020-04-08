Лолита Милявская перепела хит Ольги Бузовой в юбилейном выпуске «Студии Союз»

08.04.2020, 17:30, Разное

Юбилейный выпуск передачи «Студия Союз» появится в эфире на ТНТ 9 апреля 2020 года. На передаче Лолита Милявская перепела композицию Ольги Бузовой, а также гости признались, что там не только разгадывали задания, но и действительно кайфовали.

Ольга Бузова и Лолита Милявская принимали участие в процессе записи сотого выпуска шоу «Студия Союз». На юбилейный выпуск пригласили известных и независимых гостей шоу-бизнеса. Лолиту Милявскую звали в шоу очень давно, и в этот раз она решилась. Ее соперницей выбрали Ольгу Бузову, песни которой находятся на верхних строчках чартов.

Артисткам предстояло немало испытаний. Сначала им задали задание раскрыть преступление на основе детской песни. Им помогли артисты из «Иванушек Интернейшнл» и Артур Пирожков. Дальше вокалистки смогли открыть для себя новые музыкальные стили: слушали гусиное кантри, гусьгольдер, потом узнали о тайнах куриных сердец. В финале Лолите Милявской довелось исполнить песню Ольги Бузовой, но максимально резко и громко. Она не смогла догадаться, что это был хит соперницы.

Ольга Бузова признается, участие в шоу подарило ей невероятные ощущения. Артистка поняла, что они с Лолитой Милявской «реально кайфовали», разгадывали, дурачились и круче них нет никого.