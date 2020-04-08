 

Собянин объявил о начале выплат по безработице в упрощенном порядке

08.04.2020, 17:30, Новости дня

В Москве с 9 апреля начнут выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 тыс. 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов. Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты», – написал мэр в личном блоге.

Напомним, Путин распорядился облегчить получение соцвыплат в связи с ситуацией с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / ЦБ разрешил бесплатно переводить по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц

02.02 / В Сирии ранены трое журналистов

31.03 / Музей Николая Островского на Украине переделали в музей пропаганды

15.03 / С 16 марта в школах Москвы и регионов вводится режим свободного посещения

06.04 / В РАН обнаружили пробуждение «молчавшей» черной дыры

24.02 / Дана оценка успехам РФ в создании «оружия будущего»

06.04 / В Москве умерли два пациента с коронавирусом

11.03 / Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил экстренную посадку в Красноярском крае

01.04 / Ученые занимаются разработкой лазера для биомедицинской диагностики нового поколения

27.02 / “Он для меня как китайский”. Хименес-Браво приступил к изучению украинского языка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска