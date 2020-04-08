Собянин призвал не останавливать строительство жилья, дорог и метро в Москве

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08.04.2020, 17:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, почему нельзя останавливать работу предприятий города, а также сворачивать строительство жилья, дорог и метро.

«Как бы тяжело ни было, в условиях пандемии нельзя останавливать работу предприятий. Пищевая промышленность, энергетика, оборонка, наука, другие отрасли должны работать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города, давать доходы работающим и создавать заделы на будущее. Остановиться легко – запустить процесс заново невероятно трудно», – написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что действия государства, города и владельцев предприятий должны быть ответственными и солидарными, мэр попросил бизнесменов не сокращать работников и обеспечить их доходы.

«Ваши работники – основа вашего благополучия, вашего бизнеса и вашего будущего. Очень прошу не забывать об этом. Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде», – добавил Собянин.

Глава города подчеркнул, что нельзя останавливать строительство метро, дорог и жилья, а также реализацию крупных проектов благоустройства. «Стройка дает самый большой мультипликативный эффект – через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России», – отметил мэр.

Также Собянин сообщил о необходимости убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным. «Ходить на интервью в условиях самоизоляции – невозможно», – отметил градоначальник.

Он пояснил, что распорядился создать «максимально технологичный» и адресный порядок доплаты безработным, компенсационная доплата в столице составляет 19 тыс. 500 рублей в месяц.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Также глава государства заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.



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