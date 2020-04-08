Эксперты рассказали о смартфонах Samsung серии A с поддержкой 5G

08.04.2020, 17:30, Разное

У Samsung есть множество новых смартфонов серии A, в том числе два, которые выйдут завтра за 110 долларов. Эксперты рассказали об устройствах южнокорейского производителя, поддерживающих технологию 5G.

Одним из самых доступных телефонов Samsung из данной категории является Galaxy A01, который можно приобрести за 110 долларов. Характеристики включают 5,7-дюймовый HD-дисплей, 13-мегапиксельную основную камеру, камеру глубины, батарею на 3000 мАч, быструю зарядку, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ памяти и слот для карт памяти. Презентация гаджета состоится завтра, 9 апреля.

Galaxy A51 относится к моделям среднего класса по цене в 400 долларов. Характеристики включают в себя 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD, четырехъядерную камеру заднего вида, в том числе основной модуль на 48 мегапикселей, датчик шириной 12 мегапикселей, а также сенсоры для макросъемки и глубины, 32-мегапиксельную камеру для селфи, батарею на 4000 мАч, быструю зарядку и считыватель отпечатков пальцев, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ, слот для карт памяти. Устройство также представят завтра, 9 апреля.

Galaxy A51 5G является модификацией A51 с аналогичными характеристиками, за исключением батареи большего размера (4500 мАч) и большего объема оперативной памяти (6 или 8 ГБ). Стоимость составляет 500 долларов.

Galaxy A71 5G схож с A51 5G, но с большим дисплеем (6,7 дюйма), лучшей основной камерой (64 мегапикселя) и более быстрой зарядкой (25 Вт вместо 15 Вт). Цена устройства – 600 долларов.

Galaxy A21 стоит 250 долларов. Гаджет оснащен 6,5-дюймовым HD-дисплеем, 16-мегапиксельной основной камерой, широкой и макро-камерой, батареей емкостью 4000 мАч, быстрой зарядкой, устройством считывания отпечатков пальцев на задней панели, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти и слотом для карты памяти.

Цена Galaxy A11 составляет 180 долларов. За эти средства можно приобрести смартфон с 6,4-дюймовым ЖК-дисплеем высокой четкости, основной камерой на 13 мегапикселей, широкой камерой, батареей емкостью 4000 мАч, быстрой зарядкой, сканером отпечатков пальцев, 2 ГБ оперативной, 32 ГБ флеш-памяти и слотом для карт памяти.