 

Регионам разрешили самостоятельно принимать решение о проведении «Бессмертного полка»

08.04.2020, 17:30, Новости дня

Решения о возможности проведения шествия «Бессмертного полка» в разных регионах будут приниматься индивидуально в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщил исполком ООД «Бессмертный полк России».

«В разных регионах РФ решения о возможности проведения шествия будут приниматься в индивидуальном порядке в зависимости от сложившейся там эпидемиологической ситуации. Мы надеемся, что болезнь отступит и даст нашим гражданам возможность достойно отпраздновать 75-летие Великой Победы», – говорится в заявлении на сайте движения.

Отмечается, что для субъектов, в которых эпидемиологическая обстановка не позволит провести шествие, прорабатываются форматы проведения акции «Бессмертный полк», позволяющие людям дистанционно рассказать о подвиге своих предков, чтобы лица героев 9 мая увидела вся страна.

О принятых решениях относительно этого формата исполком сообщит позднее.

Подчеркивается, что пока обсуждаются различные варианты проведения шествия 9 мая 2020 года.

«Мы понимаем всю важность празднования Дня Победы, особенно в год ее 75-летия. Вместе с тем, мы осознаем необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан», – говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что в последнее время в СМИ появилось много высказываний от частных лиц и представителей различных общественных организаций относительно отмены или переноса «Бессмертного полка».

«Обращаем внимание, что это частное мнение этих людей, а движение «Бессмертный полк России» будет действовать в соответствии с принятыми руководителями органов государственной власти решениями, исходя из эпидемиологической ситуации в стране», – говорится в заявлении.



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