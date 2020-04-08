Соглашение между властями столицы и МВД позволит штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

08.04.2020, 17:30, Разное

Некоторое время назад Мосгордума сообщила, что за нарушение режима самоизоляции в Москве штрафы вводиться не будут. Однако новое соглашение московских властей и МВД теперь позволяет делать это.

Полиция получила полномочия на выписывание штрафов в столице нарушителям режима повышенной готовности. Такое соглашение подписали власти Москвы и ГУ МВД. Теперь правоохранительные органы будут руководствоваться нормами московского КоАП, которые уточнили на днях в части ужесточения наказания для тех, кто не соблюдает режим повышенной готовности.

Ранее в Мосгордуме заявили, что санкции против нарушителей в столице применяться не будут. С 29 марта Сергей Собянин ввел в городе режим самоизоляции. С тех пор в столице закрыты развлекательные заведения и все магазины за исключением тех, которые реализуют товары первой необходимости. Пропускная система пока не функционирует.