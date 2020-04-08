 

Соглашение между властями столицы и МВД позволит штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

08.04.2020, 17:30, Разное

Некоторое время назад Мосгордума сообщила, что за нарушение режима самоизоляции в Москве штрафы вводиться не будут. Однако новое соглашение московских властей и МВД теперь позволяет делать это.
Полиция получила полномочия на выписывание штрафов в столице нарушителям режима повышенной готовности. Такое соглашение подписали власти Москвы и ГУ МВД. Теперь правоохранительные органы будут руководствоваться нормами московского КоАП, которые уточнили на днях в части ужесточения наказания для тех, кто не соблюдает режим повышенной готовности.

Ранее в Мосгордуме заявили, что санкции против нарушителей в столице применяться не будут. С 29 марта Сергей Собянин ввел в городе режим самоизоляции. С тех пор в столице закрыты развлекательные заведения и все магазины за исключением тех, которые реализуют товары первой необходимости. Пропускная система пока не функционирует.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / История инопланетян-вампиров в бразильском регионе Коларес

12.02 / Мнение: “Страна утраченной эмпатии” forever!

08.03 / ВЦИОМ: две трети россиян не готовы видеть женщину президентом

16.03 / Мнение: Выезды на картошку в СССР

27.02 / Заседание Комитета министров СЕ пройдет в Страсбурге вместо Тбилиси

18.03 / Озвучены технические параметры нового смартфона Motorola G8 Power Lite

12.02 / «Билайн» разработал ТВ-приставку для SmartTV

06.04 / Мнение: Советские военнопленные в Афганистане

13.03 / Доктор Мясников назвал способы защититься от вирусов без лекарств

15.03 / Готовящиеся к анонсу Powerbeats 4 неожиданно появились в продаже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска