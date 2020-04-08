 

Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Великобритании

08.04.2020, 17:18, Разное

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого выявили коронавирус COVID-19, продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии. Представители политика уточнили, что его состояние “клинически стабильно”, передает RT.

По их словам, Джонсон дышит самостоятельно, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не требуется. Сейчас политик не работает, однако продолжает поддерживать связь с несколькими людьми.

Напомним, о диагнозе британского премьер-министра стало известно 27 марта. Через три дня состояние Джонсона резко ухудшилось: его доставили в реанимацию, сообщает РИА Новости.



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