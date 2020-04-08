Эксперт: Розница перестраивается под новый режим ограниченного спроса в условиях коронавируса

08.04.2020, 17:16, Новости дня

Розница перестраивается под новый режим ограниченного спроса в условиях коронавируса, сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД независимый финансовый эксперт, заведующий лабораторией в Институте экономической политики им. Гайдара Михаил Хромов, комментируя ускорение недельной инфляции в России.

По его словам, ускорение роста потребительских цен по итогам первой недели общероссийских выходных было ожидаемым.

«Во-первых, розница перестраивалась под новый режим функционирования в условиях ограниченного спроса, вызванного мерами по недопущению распространения коронавируса. Во-вторых, режим длинных выходных несет в себе более значительную неопределенность для всей цепочки поставщиков, что также дополнительно могло быть заложено в цены», – сообщил Хромов.

По его словам, среднесуточный темп роста цен оказался рекордным с начала 2020 года (что соответствует месячной инфляции в 1,4%), но его уровень лишь не намного выше третьей недели марта.

«По моей оценке – ФСГС не дает прямых данных по среднесуточному росту цен внутри месяца, только нарастающим итогом с начала месяца», – сказал эксперт.

По его мнению, сыграл также фактор начала нового месяца и квартала, что дополнительно простимулировало магазины к пересмотру цен на товары.

«Скорее всего, по итогам апреля при отсутствии дополнительных потрясений мы не увидим значительного ускорения инфляции по сравнению с мартом текущего года. Кроме того, начнет оказывать влияние сокращение платежеспособного спроса, ввиду ожидаемого сжатия доходов населения», – сообщил Хромов.

Ранее Росстат обнародовал данные о росте потребительских цен за неделю, согласно которым с 31 марта по 6 апреля 2020 года инфляция составила 0,3%.

В понедельник главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил также, что рост инфляции в марте является логичным, но носит временный характер, а полной нормализации, по его мнению, ситуации можно ожидать к концу квартала.