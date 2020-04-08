 

Кабмин выделил туроператорам 3,5 миллиарда рублей на компенсацию невозвратных билетов

08.04.2020, 17:11, Разное

Представители туристической отрасли получат 3,5 миллиарда рублей для компенсации своих затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Распоряжение о выделении Ростуризму таких средств опубликовано на сайте правительства.

Благодаря полученным от государства субсидиям, которые выделят из резервного фонда, туроператоры смогут быстрее вернуть деньги за купленные путевки россиянам, которые так и не смогли вылететь на отдых из-за коронавируса.

При организации туров компании чаще всего включают туда авиабилеты, которые нельзя вернуть: такие тарифы значительно удешевляют стоимость поездки. При этом, по оценкам бизнеса, стоимость перелета составляет в среднем 50% от всей цены турпутевки, поэтому компании часто берут на себя риск потерять деньги в случае отмены.

Также представители отрасли смогут получить деньги за рейсы, которые они внепланово организовали для возвращения россиян домой из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Компании, работающие в сфере туризма, попали в сложную ситуацию из-за распространения пандемии коронавируса. Многие из них вынуждены были прекратить организацию поездок за рубеж в связи с закрытием границ и прекращения международного авиасообщения в ряде стран.

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Источник: Новая газета



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