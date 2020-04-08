Свадьба, переезд в США и очень много любви: шаман Дурек рассказал, как развиваются их отношения с принцессой Норвегии

08.04.2020, 17:10, Разное

В мае прошлого года принцесса Норвегии Марта-Луиза представила подданным нового бойфренда – известного голливудского шамана Дурека. Сложно представить более необычную пару. Она – четвертая в линии наследования норвежского престола, после брата и его двоих детей. Была в традиционном браке 14 лет и воспитывает троих дочерей. Он – занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всему миру лекции по различным нетрадиционным практикам. Ранее 8 лет состоял в отношениях с мужчиной. О том, что Дурек сам думает об этих отношениях, он рассказал на днях немецкому изданию Bunte.

Марта – женщина моей мечты. Я больше не могу представить жизнь без нее. В наших ближайших планах – начать жить вместе в одной стране. Это будет не Норвегия, а США,

– делится Дурек, отмечая, что разговоры о свадьбе также ведутся.

Принцесса Марта-Луиза и Шаман Дурек на рождественской службе (25 декабря 2019 года)

Шаман живет в США и сейчас находится на карантине, как и другие граждане страны. Принцесса же проводит дни в изоляции в Норвегии вместе с дочерьми и родителями. Впрочем, перед тем, как границы были закрыты, возлюбленные все же сумели встретиться в последний раз, чем вызвали волну возмущения. Марта-Луиза прилетела к Дуреку на другой конец света буквально за несколько дней до закрытия авиасообщения меду странами, а соответственно уже в разгар пандемии. Многие назвали поступок принцессы безрассудным, ведь этим полетом она поставила под угрозу здоровье своих детей и родителей, с которыми общалась по приезду домой.

Совершенно не важно, что люди говорят о нас. Это наша жизнь. Мы с Мартой будем жить, как хотим. Неужели то, что она сделала, преступление? Нам надо больше обращать внимание на любовь, а не на ненависть. Не думаю, что это преступление, за которое люди должны нас осуждать,

– ответил критикам шаман.

Дурек также развеял миф, что у него сложились плохие отношения с семьей возлюбленной. По словам шамана, его отлично приняли в королевской семье и у него со всеми сложились теплые отношения.

Принцесса Марта-Луиза и Шаман Дурек в Норвегии Марта-Луиза с детьми, Шаман Дурек, принц Хокон (за рулем) и королева Соня (рядом с ним)