Эд Ширан занялся садоводством, земледелием и животноводством

08.04.2020, 17:10, Разное

Принадлежащее Эду Ширану поместье в графстве Суффолк площадью в несколько квадратных километров – не самое плохое место, чтобы провести там карантин. Территория вокруг особняка требует немало внимания, а штат садовников в связи с эпидемией коронавируса наверняка пришлось сильно сократить. Вместо них ухаживать за домом и садом теперь будет Эд и его супруга Черри Сиборн. По сообщениям издания The Sun, музыкант за время самоизоляции увлекся садоводством и выращиванием органических фруктов, а также решил заняться разведением кур.

Они с Черри оба уже давно пристрастились к органической еде. И в эти нестабильные времена им особенно приятно понимать, что они способны вырастить все необходимое в собственном саду. Эд может часами проводить за удобрением своих посевов. Для него это просто удовольствие, которое позволяет отвлечься от сумасшествия, происходящего сейчас в мире музыки, – сообщил порталу анонимный доброжелатель. На данный момент Ширан уже выращивает у себя в саду клубнику, картошку, морковь и латук. В ближайшее время он также намерен начать разводить коз и овец. Пространства для этого у музыканта – хоть отбавляй. Напомним, именно это поместье в Суффолке стоимостью 3,7 миллионов фунтов стерлингов он расширяет уже который год, один за другим выкупая дома соседей и присоединяя их к своей обширной собственности. На 2019 год во владении Эда было четыре огромных особняка, крытый бассейн, четырехкомнатный домик на дереве и подземная “берлога” с кинотеатром и звукозаписывающей студией.

Поместье Эда Ширана (вернее, его часть)В 2016 году певец также подал прошение к властям Суффолка, чтобы те разрешили ему построить пруд. Место для водоема Ширан выбрал живописное: посреди соседнего поля. Он обещал, что пруд станет домом для местных популяций лягушек, тритонов, водяных жуков и стрекоз. Водоем также должен был стать водопоем для млекопитающих и птиц. Прошение Эда одобрили, но с оговоркой, что пруд не будет являться зоной отдыха и досуга и плавать в нем категорически запрещено. Однако впоследствии соседи музыканта заподозрили, что водоем все же будет использоваться для вечеринок, а отнюдь не в целях заботы о фауне.

Во что в итоге превратился этот пруд сейчас, пока не известно. Зато на очереди у Эда еще один амбициозный проект: на территории все того же обширного поместья он собирается построить целый “Ноев ковчег”. Постройка, которая пока находится в разработке, по сообщениям управляющей компании этого региона, будет служить местом для встреч, медитаций и молитвы семьи Эда и его друзей со всего мира, которые исповедывают разные религии. Здание будет иметь форму корабля, напоминающего Ноев ковчег. Что получится в итоге – непонятно. Но если музыкант и дальше займется (и сильно увлечется) животноводством, то точно сможет предоставить для своего “ковчега” “каждой твари по паре”.