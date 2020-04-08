 

Новый флагман Meizu 17 разочаровал публику весом более 200 граммов

08.04.2020, 17:09, Разное

Китайский бренд Meizu в ближайшую неделю готовится презентовать новый флагман. По информации сетевых источников, Meizu 17 будет весить более 200 граммов и не сможет составить достойную конкуренцию лидерам рынка из-за отсутствия «фишек» топовых моделей.
Задолго до анонса Meizu 17 в Сеть начали «сливать» шпионские изображения новинки и рендеры. Судя по появившимся фото, флагман от китайского производителя, некогда занимавшего лидирующие позиции на мировом рынке, внешне будет иметь сходство с южнокорейским Samsung Galaxy S10, представленным в прошлом году. Это касается размещения «фронталки» и такого же прямоугольного модуля основной камеры, расположенного на тыльной стороне корпуса.

Среди «топовых» характеристик отмечается AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц и процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Габариты Meizu 17: 161 x 73 x 8, вес – 208 граммов. Объём ОЗУ в зависимости от версии составит 8/12 ГБ, ёмкость аккумуляторной батареи – 4500 мА/ч. Ожидается, что старшая вариация получит стандарт памяти LPDRR5, а вот младшая выйдет с уже устаревшим. О наличии NFC в Meizu 17 и параметрах камеры информация пока отсутствует.



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