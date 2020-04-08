Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

08.04.2020, 17:09, Разное

Борис Грачевский, которому 71 год, в четвертый раз стал отцом. Новостью о радостном событии режиссер поделился в социальной сети.

Борису Грачевскому в марте исполнилось 71 год, и с именинами его поздравляла молодая жена Екатерина Белоцерковская, на которой он женился в 2016 году. Недавно появилась информация, что его супруга беременна. Режиссер ухаживал за ней, возил отдыхать, а 8 апреля на своей странице в Instagram Борис Грачевский рассказал о том, что у них родился сын. Он стал отцом в четвертый раз и опубликовал фотографии счастливой супруги и новорожденного малыша.

Нет информации о том, присутствовал ли артист на родах, но, судя по кадрам, он самый первый навестил жену и младенца. Подписал знаменитость снимок поздравлением жене и себе с появлением малыша. Подписчики, друзья и коллеги тоже подключились к поздравлениям. Они пожелали супругам терпения и сил, а малышу крепкого здоровья.

Напомним, что жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская младше его в 2 раза, и у нее этот ребенок первый. У режиссера уже имеются наследники.