Рустам Солнцев назвал артистов российского шоу-бизнеса с нетрадиционной сексуальной ориентацией

08.04.2020, 17:09, Разное

Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев в одном из недавних интервью назвал имена некоторых артистов российского шоу-бизнеса с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Данную тему журналисты решили поднять из-за актёра Василия Степанова, который когда-то якобы отказался от интимных отношений с режиссёром, а затем попал в специализированное медучреждение.

Рустам Солнцев не скрывает, что знает много «закулисных тайн» шоубиза и некоторые из них даже готов открывать. Говоря о геях отечественной эстрады, шоумен вспомнил, что пару десятков лет назад слышал о построенной благодаря однополым отношениям карьере такими ранее популярными исполнителями, как Влад Сташевский и Никита. О последнем певце сейчас ничего не известно, но вот о том, что в продвижении на сцену он пользовался помощью продюсера с нетрадиционной ориентацией, некоторые ещё помнят.

Если говорить о более современной эстраде, то здесь Рустам Солнцев вспомнил об Алексе Малиновском. Он якобы тоже пользовался привлекательной внешностью, пытаясь построить успешную карьеру, но неудачно. Солнцев объяснил, что Малиновский лишь «хвастал половым органом», а для того, чтобы стать популярным этого мало, так как важны ещё вокальные данные и харизма, пишет интернет-портал «Дни.ру».