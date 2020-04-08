Журналисты “Проекта” нашли у Медведева элитную базу отдыха под Астраханью

08.04.2020, 17:06, Новости дня

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев регулярно отдыхает в секретной резиденции, построенной на острове в Астраханской области рядом с казахстанской границей. Об этом говорится в расследовании издания “Проект”.

По данным издания, секретная база отдыха “Лотос” принадлежит офшору, предположительно, связанному с миллиардером Алишером Усмановым.

База отдыха находится около села Гандурино в Астраханской области, в особо охраняемой приграничной зоне на острове Гористый. Территория в 27 гектаров окружена лотосовыми полями. Местные егери рассказывают, что раньше на этом месте была дача Брежнева.

Реконструкцию “Лотоса” начали проводить с 2010 года, до этого времени там еще можно было отдохнуть простым гражданам, утверждает “Проект”. Участок острова, на котором располагалась база отдыха, перевели из земель сельхозназначения в особо охраняемые водно-болотные угодья государственного заповедника и отдали компании “Лотос Проект”,

“Кроме заповедника, территория резиденции может относиться и к пограничной зоне: согласно приказу ФСБ от 2006 года, пограничная зона с Казахстаном установлена как раз в пределах Камызякского района”, – предположили авторы расследования.

С 2011 года “Лотос Проект” принадлежит офшорной компании White Peak Investments (OM) PCC Limited, зарегистрированной на острове Мэн. В 2013 году остров оказался поделен на две части: техническую, для персонала, где остались старые здания, и новую часть с гостевыми домами, вертолетной площадкой, главным домом, ресторанным комплексом и причалом.

Генеральным директором “Лотос Проекта” является депутат астраханской Думы Владимир Ланцман. По данным “Проекта”, компания “множеством нитей связана с видным российским олигархом Алишером Усмановым”.

Куратором стройки резиденции Медведева оказался его бывший одноклассник, президент Федерации гребли России Евгений Архипов. Строительством элитного места отдыха занималось несколько компаний, среди которых красноярская фирма “Успех” и НПО “Мостовик” из Омска.

Кинотеатр 5D и корпус с роялем

Журналисты обнаружили в базе Арбитражного суда Астраханской области иск к “Мостовику” от “Лотос Проекта” на сумму 1 млрд 978 млн рублей ($64,2 млн по курсу 2010 года). По словам авторов, это “дает шанс примерно оценить стоимость строительства дачи под Астраханью”.

Строительный мастер из Красноярска Константин Петрусенко, работавший на возведении дачи, рассказал о деталях стройки. “На базе выстроены и закольцованы километры дорожек из листвяжной “вельветки”, чтобы можно было удобно бегать. Есть бассейн на 50 метров, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня “семи народов мира” с полным набором техники, вплоть до самой эксклюзивной, кинотеатр 5D и восемь домов для гостей попроще”, – описал резиденцию Петрусенко, – Дизайнерские светильники… На медных тазиках, покрытых патиной, по 14 тыс. рублей, держатель для туалетной бумаги за 5 тыс. рублей, золотых унитазов не было, но тропический душ диаметром в один метр был. Все итальянское, испанское, французское, никакого Китая”.

По словам Петрусенко, все делалось под рост Медведева – например, высоту умывальников вместо стандартных 80-85 сантиметров делали 65.

Местные жители называют базу отдыха “путинской”, пишет “Проект”, кроме того, они привыкли к частым визитам бывшего премьера Медведева, во время которых в окрестностях усиливаются меры охраны. “Когда он приезжает, тут под каждым кустом по менту сидит, а деревенских коров не позволяют выпускать из хлевов, чтобы не ходили и не гадили”, – рассказал изданию житель ближайшего к резиденции села Гандурино.