Помпео подчеркнул лидерство США в международных усилиях по борьбе с пандемией

08.04.2020, 17:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о выделении дополнительных средств на борьбу с коронавирусом во всем мире.

«Благодаря несравнимой щедрости американского народа и усилиям американского правительства, Соединенные Штаты продолжают играть лидирующую роль в мировых усилиях в области общественного здравоохранения и гуманитарной помощи в связи в пандемией COVID-19, – заявил Помпео. – Мы подкрепляем эту лидирующую роль, выделяя дополнительно 225 миллионов долларов на медицинскую, гуманитарную и экономическую помощь, чтобы еще больше активизировать реакцию по всему миру».

«Эта сумма станет дополнением к помощи в размере почти 274 миллионов долларов, уже выделенной американским правительством для борьбы с COVID-19», – добавил госсекретарь, напомнив, что всего за последние 20 лет США выделили более 140 миллиардов долларов только на нужды здравоохранения. «Соединенные Штаты являются бесспорным лидером в оказании помощи в сфере здравоохранения и гуманитарной помощи по всему миру», – подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, помощь сосредоточена на сдерживании распространения вируса путем диагностики, профилактики и контроля в медицинских учреждениях, подготовки и укрепления потенциала систем здравоохранения, усовершенствования лабораторий, обучения медперсонала, и не только. Все это призвано помочь «минимизировать дальнейшее воздействие на американских граждан за рубежом и защитить американцев внутри страны от дальнейшего распространения вируса через границы», пояснил Помпео.

«Пандемии не уважают национальных границ. Десятилетиями играя ведущую роль в оказании помощи в сфере здравоохранения и гуманитарных усилий, мы знаем, что мудрые и стратегические вложения играют критическую роль в защите нашей родины. Как показывает история, мы умеем бороться с пандемиями внутри страны и помогать другим странам сдерживать распространение заболеваний за рубежом», – отметил Помпео.

«И главное – Соединенные Штаты способны оказать значимую помощь нашим зарубежным партнерам, не отнимая важных ресурсов у американского народа. Все важнейшие медицинские принадлежности останутся в США, пока не будет удовлетворен внутренний спрос», – подчеркнул госсекретарь.

Помпео отметил, что многочисленные правительственные учреждения в США – не только Госдепартамент, но и Агентство США по международному развитию (USAID), Центры по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и соцобеспечения, Финансовая корпорация по международному развитию и другие ведомства – сотрудничают между собой, с партнерами из «Большой семерки» и другими международными институтами, ставя в приоритет программы и страны, которые нуждаются в помощи больше всего.

«Американцы оказывают помощь не только за счет государственных средств, – добавил госсекретарь. – Американские граждане пожертвовали в совокупности более 1,5 миллиардов долларов жителям стран, пострадавшим от пандемии COVID-19, по каналам частного бизнеса, некоммерческих и религиозных организаций. И я уверен, что мы продолжим делать это в предстоящие недели и месяцы, оставаясь главными гуманистами мира».