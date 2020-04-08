НАТО и Грузия проводят совместные учения в Черном море

08.04.2020, 17:05, Новости дня

НАТО и Грузия проводят совместные военно-морские учения в Черном море. С данной целью в грузинский порт Поти 7 апреля зашли пять кораблей из состава Второго постоянного военно-морского подразделения Альянса (SNMG2). В частности, это военные судна из Болгарии, Канады, Италии, Турции и Румынии.

Цель учений — повысить уровень взаимодействия кораблей береговой охраны Грузии и НАТО, а также усиление обороноспособности Грузии. Маневры продлятся до 10 апреля.

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции коммуникационная часть учений проходит в дистанционном режиме, т.е. экипажи общаются путем видеоконференции. По состоянию на 8 апреля в Грузии инфицированы коронавирусом 208 человек, при этом 48 из них уже выздоровели, а трое умерли.

Напомним, что на прошлой неделе Североатлантический альянс принял решение предоставить Грузии и Украине дополнительный пакет помощи.

«Мы решили еще больше углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе и совместную работу по противодействию гибридной войне. А также включая усилия по обмену большим количеством радиолокационных данных, чтобы сделать небо безопаснее для всех», – заявил 3 апреля Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Заявления сторон

В Министерстве иностранных дел Грузии отметили, что визиты кораблей НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер. Согласно оценке МИДа, это демонстрирует успешность сотрудничества сторон в усилении безопасности в Черном море.

«На фоне пандемии коронавируса в мире и в Грузии, визит Второго постоянно- действующего морского соединения НАТО в Грузию — четкое послание твердой поддержки нашей страны и подтверждает приверженность Альянса курсу на вступление Грузии в НАТО. Присоединение Грузии к НАТО еще больше усилит безопасность в Черном море и обеспечит стабильность в регионе», — сказано заявлении грузинского МИДа.

В свою очередь Объединенное командование ВМС НАТО заявило, что взаимодействие трех государств-членов Североатлантического альянса и двух стран-партнеров, граничащих с Черным морем, «делают сотрудничество, безопасность и стабильность предметом активного интереса для НАТО». Согласно заявлению Альянса, «для достижения этой цели морские силы НАТО увеличили представительство на Черном море».

При этом контр-адмирал Паоло Фантони, который руководит учениями, сказал, что «возможность тесного сотрудничества и проведения учений с Береговой охраной Грузии значительно углубляет взаимосовместимость между нашими силами, что может принести серьезные дивиденды для нашего будущего сотрудничества в сфере морской безопасности».

Мнение экспертов

Текущие маневры, по словам политолога и бывшей замглавы Совбеза Грузии Теоны Акубардия, имеют большое значение: с одной стороны, в контексте сотрудничества Грузии-НАТО — т. е. это демонстрация политической поддержки, подтверждение того, что страна является важным партнером Альянса. С другой стороны, эти учения важны и в практическом плане, так как непосредственно повышают навыки грузинских участников.

«За последние годы, все больше кораблей НАТО заходят в акваторию Черного моря, и мы являемся свидетелями того, что Грузия уже вносит собственный вклад в обеспечение безопасности черноморского региона. С утверждением нового пакета помощи НАТО на прошлой неделе, роль Украины и Грузии в этом плане возрастет, а это означает, что в будущем будет еще больше подобных инициатив», — резюмировала Акубардия.

Эксперт Георгий Шавшишвили считает, что чем больше будет совместных учений с силами НАТО, тем больше расширятся возможности для членства Грузии в Североатлантическом Альянсе.

«Сотрудничество с НАТО имеет огромное значение для Грузии. В первую очередь, список требований НАТО к странам, стремящимся в ряды данной организации, фактически является инструкцией по развитию демократических стандартов; помимо этого, наличие тесных связей с НАТО связано с повышением уровня защищенности страны от внешних угроз. Хотя гарантией нашей безопасности будет только членство в Альянсе», — убежден эксперт.

Как известно, Тбилиси уже более десяти лет выражает намерение присоединиться к Альянсу. Начиная с 2008-го года после каждого саммита руководство НАТО заверяет Грузию, что в будущем страна обязательно станет членом Североатлантического альянса, и что это зависит от успешности проведенных в стране реформ. Тем временем Россия категорически противится расширению Североатлантического Альянса на восток.