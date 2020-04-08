 

Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

08.04.2020, 16:53, Новости дня

В Минпросвещения заявили, что регионы могут закончить учебный год 1-8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) или перенести часть программы на следующий учебный год.

«Изменить календарный график или завершить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей (триместров), с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате и в сроки, установленные школой», – говорится в рекомендациях ведомства, передает РИА «Новости».

Кроме того, регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9 классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телеканалов для старшеклассников (10-11 классы).

Во вторник Министерство просвещения запустило платформу «Онлайн-образование», которая призвана помочь учителям в организации дистанционного обучения.



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