 

К Сети до конца года подключат больше 100 акушерских пунктов в Тамбовской области

08.04.2020, 16:53, Новости дня

В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2020 года к выскоскоростному интернету подключат более 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Подключение к Сети позволит значительно повысить качество и доступность медицинской помощи, передает Regnum. Фельдшеры смогут вести в электронном виде медицинскую документацию, например, вносить информацию в карточку пациента, выписать рецепт или записать на прием к врачу-терапевту.

Если в прошлом году выход во всемирную паутину получили 37 ФАПов, то в планах на 2020 год подключить уже 117 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2021 году интернет придет еще в 81 ФАП.

В соответствии с государственным контрактом работы по подключению к сети интернет проводит ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Их оплата происходит за чет средств федерального бюджета.

Кроме того, по информации управления здравоохранения, в 2020 году в соответствии с распоряжением правительства РФ к подвижной радиотелефонной сети с использованием инфраструктуры ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» ПАО «Ростелеком» планируется подключить еще 234 ФАПа. Таким образом, в 2021 все ФАПы в Тамбовской области будут подключены к интернету.



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