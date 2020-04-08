Кабмин Украины разрешил пенсионерам оплачивать услуги ЖКХ через почтальона или по телефону

08.04.2020, 16:35, Новости дня

Кабинет Министров на заседании 8 апреля принял постановление о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг пенсионерами и получателями социальных выплат во время карантина в дистанционной форме, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Постановление “О реализации инициатив, направленных на развитие социальных сервисов для некоторых социальных групп населения” поддержали единогласно, но с возможностью доработки в течение двух дней.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала на заседании, что каждый гражданин Украины, получающий пенсию или социальную выплату, будет информирован о возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги через банковские учреждения или “Укрпошту”.

На сайте правительства уточнили, что те, кто получает пенсию или социальные выплаты через банковские учреждения, для дистанционный оплаты услуг ЖКХ должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на горячую линию банка и “предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желают оплатить, а также необходимые данные для оплаты услуг с их счета”.

Получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении выплат или заказав соответствующую услугу по телефону. Кроме того, почтальоны смогут доставлять деньги домой тем, кто ранее получал их в отделениях банков и кассах “Укрпошти”.

В этом же постановлении правительство рекомендовало банкам создать возможность для снятия получателями пенсий и пособий наличных с банковских карт в торговых сетях через платежные терминалы.

В Кабмине отметили, что это экспериментальный проект. Он будет реализовываться при поддержке “Укрпошти” и 43 банков.

Постановлением также предусмотрено, что с 10 апреля в Украине начнет функционировать информационная платформа “Помощь рядом”. Благодаря этому онлайн-проекту будут предоставлять мобильную помощь и социальные услуги одиноким гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, семьям с детьми и другим социально уязвимым слоям населения, отметили в правительстве. Граждане смогут обращаться по горячим телефонным линиям, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 308 тыс. вылечились, а 83 424 умерли.

Чтобы сдержать распространение инфекции, в Украине в начале марта ввели карантин. Он должен закончиться 24 апреля, но в правительстве не исключили продление ограничительных мер до мая. Людям старше 60 лет предписано оставаться дома, поскольку они относятся к группе повышенного риска заражения коронавирусом.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.