Вспышка COVID-19 в Днепропетровской области. Полиция установила 556 человек, которые были на религиозном собрании

08.04.2020, 16:35, Новости дня

Полицейские установили 556 человек, которые были на обучении в библейской школе в Першотравенске Днепропетровской области и могли контактировать с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

“71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск”, – сказано в сообщении.

С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за своим самочувствием.

Полицейские также нашли и опросили мужчину 1959 года, который опубликовал на странице в Facebook список лиц, контактировавших с больными. По факту публикации списка открыто уголовное производство по ст.182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 умерли, а 35 выздоровели.

По состоянию на 7 апреля в городе Першотравенск Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 21 человека. С 9.00 8 апреля ограничены въезд и выезд из населенного пункта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.