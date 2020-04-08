Кабмин Украины предложил повысить штрафы за сжигание листьев и травы до 850–6120 грн

08.04.2020, 16:35, Новости дня

На заседании 8 апреля Кабинет Министров Украины поддержал законопроект об усилении ответственности за самовольное сжигание растительности, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Проект закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков” разработало Министерство юстиции Украины.

“Уже много лет Украина борется с поджигателями травы, [огонь] иногда приводит к пожарам и в населенных пунктах, когда выгорают сотни гектаров и лесов, и угодий, в том числе заповедных. Общество давно выдвигало требование усилить ответственность за подобное. Мы видим, что бывают поджоги умышленные, бывают неумышленные, исключительно из-за безответственности”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что иногда убытки от поджогов исчисляются десятками и сотнями миллионов гривен, поэтому ответственность за подобные действия должна быть усилена.

На данный момент штраф за сожжение листьев и мусора составляет 10–12 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170–340 грн. Разработанный Минюстом проект закона предлагает увеличить его до 50–360 необлагаемых минимумов доходов граждан (850–6120 грн). За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, предусмотрен штраф в размере 100–1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700–17 000 грн).

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что существующие в Украине штрафы за поджог травы “доказывают свою неэффективность, в связи с чем назрела необходимость их пересмотра”.

“На сегодня выжигание растительности и ее остатков остается одной из наиболее актуальных экологических проблем для окружающей среды и здоровья человека. Поджог сухостоя загрязняет воздух, а разведенные где попало костры приводят к неконтролируемым масштабным пожарам и значительным убыткам”, – цитирует его пресс-служба правительства.

Кабмин планирует передать законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

На заседании правительства министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что депутаты разработали похожий законопроект, где предусмотрены не только штрафы для поджигателей, но и уголовная ответственность. Члены правительства отметили, что готовы поддержать это предложение.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине зарегистрировано более 15 тыс. пожаров на открытых территориях, огнем уничтожено 17,9 га экосистемы.