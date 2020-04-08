Минфин не нашел покупателей на ОФЗ

08.04.2020, 16:31, Новости дня

Ведомство провело сразу три аукциона по продаже облигаций федерального займа после пятинедельного перерыва.

Однако первый же аукцион был признан несостоявшимся. Спроса на бумаги с плавающим купоном ОФЗ-ПК 29013 с погашением в сентябре 2030 года по приемлемым ценам не оказалось.

Зато спрос был на классические ОФЗ. Облигации с постоянным купонным доходом выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года были размещены на сумму 16,465 миллиарда рублей, сообщается в материалах ведомства.

Спрос на аукционе достиг 50,107 миллиарда рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 96,7491% от номинала. Средневзвешенная доходность — 6,45% годовых.

И хотя объем размещения оказался не слишком большим, в текущих условиях возвращение на рынок можно считать определенным успехом.

Третий аукцион на момент написания материала еще не прошел.

Российская валюта сегодня снова торгуется достаточно уверенно, несмотря на определенный негатив, пришедший накануне с зарубежных площадок.

Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро и перешел к укреплению, но затем стабилизировался вблизи уровней закрытия предыдущей сессии. Дальнейшую динамику нацвалюты будет определять в первую очередь ситуация на рынке нефти.

Уже завтра состоится встреча ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран. Это последняя надежда участников рынка, поскольку избыток предложения в условиях падения спроса достиг критических объемов.

Также сегодня будут опубликованы данные по запасам в США, но существенного влияния они вряд ли окажут.

Что же касается предстоящей завтра встречи, то Иран уже предупредил о возможном провале.

В понедельник секретариат ОПЕК разослал странам соглашения ОПЕК+ сценарии развития рынка на ближайшие месяцы без указания конкретики, на сколько страны могут сократить добычу для стабилизации рынка.

Зангане в обращении к Аркабу указывает на недопустимость такой неясной риторики в преддверии важных переговоров.

“Организация вебинара ОПЕК+ в отсутствие каких-либо четких и согласованных договоренностей дают рынку сигнал о предстоящем провале еще до начала совещания, что может только усугубить ситуацию с ценами. Поэтому Иран выступает против организации встречи без прояснения ряда вопросов», — говорится в письме Зангане.

Он также высказывает недовольство тем, что встреча была организована по инициативе “некоторых членов ОПЕК, в результате действия которых рынок и пришел в такое состояние”.