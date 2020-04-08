 

Действие водительских прав могут продлить по поручению Путина

08.04.2020, 16:31, Новости дня

Из-за карантина тысячи автомобилистов в РФ столкнулись с невозможность заменить водительские права, у которых вышел 10-летний срок действия. Но теперь Владимир Путин поручил проработать продление водительских прав.

Об этом президент РФ сообщил в прямом эфире “Россия-24” перед совещанием с главами регионов.

“Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу Правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца”, – сообщил глава государства.

Ранее Федерация автовладельцев РФ обратилась в правительство с просьбой продлить на время пандемии сроки действия водительских прав граждан.

“При обмене водительского удостоверения, с момента выдачи которого прошло 10 лет, гражданину требуется предоставление медсправки, – сообщил руководитель ФАР Максим Едрышов в обращении к премьеру Михаилу Мишустину. – В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса. Использование автомобиля в настоящее время острая потребность и необходимость многих людей, к тому же, для сотен тысяч граждан это и трудовая деятельность и направлять их за медицинской справкой – значит подвергать необоснованному риску”.

В 2019 году в ГИБДД выдали и поменяли более 7,5 млн водительских прав в связи с окончанием срока действия, утратой или порчей удостоверений. С 1999 году введены права нового образца, из-за чего с 2019 года идет их массовая замена.

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АвтоВести



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