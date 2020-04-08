 

В Сочи проверять пропуска для передвижения будут в онлайн-режиме

08.04.2020, 16:30, Новости дня

В Сочи проверять пропуска для передвижения будут в онлайн-режиме. Как уточняют "Вести Сочи", для этого создана специальная цифровая платформа. Она позволит проверять, подлинным ли является прокуск, прямо на улицах города.

Заниматься этим будут представители мобильных групп, сотрудники ГИБДД, Роспотребнадзора, а также казаки. Об этом рассказали в Департаменте информатизации и связи краевой администрации. Каждый предъявляемый документ будет проверяться в единой системе учета и мониторинга пропускного режима. Причем в режиме реального времени. Если документ подлинный, гражданин сможет продолжить передвижение.

Сейчас в Краснодарском крае для пешеходов и транспортных средств оформлено уже несколько тысяч пропусков. При этом заявки на получение документов продолжают поступать в муниципальные администрации.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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