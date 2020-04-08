Путин заявил о способности РФ преодолеть кризис

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08.04.2020, 16:30, Новости дня

Россия имеет опыт преодоления кризисов, для этого у страны есть в том числе солидная «подушка безопасности» в виде накопленных резервов, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас все есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет», – отметил глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

Путин также сообщил о поддержке пострадавших от кризиса отраслей. «Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются», – отметил президент.

«Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учетом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Прошу и правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом», – подчеркнул он.

Путин также определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь.



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