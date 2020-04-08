 

Певица Мария Вебер на карантине проводит время с «пользой»

08.04.2020, 16:30, Разное

Исполнительница Мария Вебер рассказала, что нашла немало интересных занятий во время карантина. Кроме того, она регулярно выходит на связь с поклонниками в соцсетях.
Несмотря на то, что ближайшие концерты певицы отменены, она продолжает общение с фанатами, а также занимается домашними делами: приготовление еды, съемками различных видеороликов, не забывает и о гимнастике. В последнее время Вебер также стала изучать испанский язык и пробовать самостоятельно писать музыку, уточняет издание «НьюИнформ».

«В последнее время часто смотрю сериалы, например, «Доктор Хаус», также люблю читать книги. Дома тоже можно проводить время с пользой!» – подытожила исполнительница.



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