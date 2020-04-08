Финляндию назвали самой подготовленной к коронавирусу страной

08.04.2020, 16:30, Новости дня

Финляндия к пандемии коронавируса успела запастись продовольствием, медицинским снаряжением, включая маски, защитные повязки и другие средства борьбы с заболеванием, пишет немецкий журнал Focus.

«Финляндия десятилетиями копила запасы для снабжения на случай масштабной катастрофы или пандемии. … В то время как соседние страны, такие как Швеция или Дания, после окончания холодной войны постепенно опустошали свои хранилища на чрезвычайный случай, финны предпочли сохранять готовность и после исчезновения прямой военной опасности и придерживались своей стратегии пополнения запасов. Сейчас этот курс окупился», – пишет издание.

Так, Национальное агентство по снабжению в чрезвычайных ситуациях (NESA) Финляндии сделало запасы не только масок, перчаток, защитных костюмов, но и зерна, топлива и другого сырья, отметил автор материала, передает RT.

У страны нет прямого выхода к Северному морю, потому в случае конфликта Финляндия может оказаться отрезана от международных торговых путей. Focus полагает, что именно по этой причине страна начала накапливать такие запасы, которыми сейчас могут воспользоваться.

«Быть подготовленными к чрезвычайной ситуации – это заложено у финнов в ДНК», – сообщил глава NESA. При этом он не уточнил, каким конкретным запасом масок и других медицинских товаров располагает ведомство: «Все данные по нашим центрам запасов должны сохраняться в тайне». Впрочем, по его словам, NESA располагает «сетью соответствующих ведомств снабжения» по всей стране ещё с 50-х годов.

Сообщений о недостатке медицинского снаряжения в Финляндии сейчас нет, заключил автор публикации.

В конце марта Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.