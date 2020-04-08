Опубликован первый снимок с камеры нового флагмана Microsoft Surface Duo

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08.04.2020, 16:30, Разное

Один из ведущих разработчиков девайса семейства Surface Панос Панай поделился первой фотографией, сделанной на камеру уникального аппарата Microsoft Surface Duo, оснащенного сразу двумя экранами. Смартфон также имеет шарнирный механизм, но не получил основную камеру.
Таким образом, снимок, вероятно, создан фронтальной камерой устройства. По словам Паная, фотографию сделал его сын, заставший отца за рабочим местом дома (разработчик также находится на карантине). Поскольку изображение опубликовали в социальной сети Instagram, оценить его качество в деталях очень проблематично.

Не так давно специалист сообщал, что корпорация Microsoft более 3 лет разрабатывала конструкцию Surface Duo, поэтому новинка не является неким ответом Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Устройство имеет два 5,6-дюймовых экрана, есть и поддержка стилуса Surface Pen. В качестве ОС задействована Android, которая получит фирменную оболочку Microsoft.



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