Эквадор попросил у РФ помощи в борьбе с коронавирусом

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08.04.2020, 16:16, Новости дня

Эквадор обратился к российским компаниям и ведомствам за помощью в борьбе с коронавирусом, сообщил посол страны в РФ Хулио Прадо Эспиноса.

«Что касается России, то Эквадор направил обращение в федеральные компании и российские лаборатории с просьбой оказать поддержку и выделить лекарства, маски, респираторы. Мы рассчитываем на понимание со стороны РФ и ее народа. Мы уверены, что сможем реализовать что-то скоро, учитывая тесную связь между нашими странами», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Так, есть предложение от одной из российских фармацевтических компаний о поставках циклоферона, отметил он.

«Также посольство запросило поддержку российских ведомств, чтобы получить определенные лекарства, которые используются для лечения пациентов. Например, мидазолам, фентатил, норадреналин, средства для диагностики коронавируса, аппараты ИВЛ», – добавил посол.

Отметим, в Италии и политики, и простые граждане благодарны РФ за помощь в борьбе с пандемией. Тем временем, власти Словении не получили от Евросоюза помощи в виде защитных средств.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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