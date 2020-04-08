В ВТО назвали сроки восстановления мировой торговли
08.04.2020, 16:16, Новости дня
Если пандемию коронавируса взять под контроль в ближайшее время, то мировая торговля сможет восстановиться до докризисного уровня уже в 2021 году, сообщил гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.
«Наши экономисты полагают, что если пандемия будет взята под контроль относительно скоро и будет внедрена правильная линия поведения, торговля и мощности могут вернуться на почти докризисную траекторию уже в 2021 году. Даже несмотря на то, каким крутым было изначальное падение», – передает его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что другие сценарии предполагают, что мировая торговля останется ниже докризисного уровня.
Ранее в Центробанке заявили, что наиболее острая фаза влияния коронавируса на мировую экономику продлится не больше двух кварталов.
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