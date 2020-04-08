Учёные из Германии опровергли «страшные мифы» о коронавирусе

08.04.2020, 16:09, Разное

Исследование, проведённое учёными из Германии, показало, что некоторые «страшные мифы» о коронавирусе на самом деле не соответствуют действительности. Такие выводы сделаны специалистами, возглавляемыми вирусологом Хендриком Штреком, после анализа жилья людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

С самого начала пандемии коронавируса врачами, учёными и различными экспертами озвучивалось мнение о том, что заражение может произойти после контакта с поверхностями, на которых остаются возбудители заболевания. Однако немецкие исследователи пришли к выводу, что это не более чем миф, так как анализ теоретически «заразных» мест в квартире, в числе которых дверные и оконные ручки, краны и прочее, показал их безопасность. То же самое касается и шерсти домашних питомцев, обитающих в квартирах инфицированных. Оказалось, что на поверхностях остаются лишь нежизнеспособные патогены, причём даже при условии, если на них при чихании попадала слюна заражённого коронавирусом человека, информирует интернет-портал «МК».

Результаты данной научной работы могут изменить существующие на текущий момент теории о способах распространения COVID-19, считает Александр Лукашев, руководитель мединститута паразитологии Сеченовского университета. Тем не менее рекомендованные ранее меры безопасности всё же стоит соблюдать. Это касается правил гигиены, в частности, регулярного мытья рук с мылом, избегания посещения мест массового скопления людей и соблюдения дистанции в 1,5-2 метра при общении с окружающими.